Maignan recebe 1 jogo de suspensão e desfalcará Milan em clássico contra Juventus

436

Expulso no último fim de semana, o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, foi punido com um jogo de suspensão nesta terça-feira (10) e será desfalque no clássico contra a Juventus, no dia 22 de outubro, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.



Maignan recebeu cartão vermelho na reta final da visita dos 'rossoneri' ao Genoa, obrigando o atacante Oliver Giroud a calçar as luvas nos minutos finais da partida, que terminou com a vitória do Milan por 1 a 0.



Segundo a imprensa italiana, o goleiro corria o risco de ser suspenso por dois jogos, mas a Serie A anunciou nesta terça-feira que a suspensão seria apenas de uma partida, deixando-o disponível para o duelo contra o Napoli, em 29 de outubro.



O Milan lidera o Campeonato Italiano com 21 pontos, dois de vantagem sobre a rival Inter de Milão, vice-líder, e quatro acima da Juventus, terceira colocada.