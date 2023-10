Ucrânia diz ter derrubado 27 drones russos à noite

436

A Ucrânia abateu 27 drones no sul do país que faziam parte de um ataque noturno russo com 36 aparelhos, anunciou a Força Aérea ucraniana em uma mensagem publicada no Telegram nesta terça-feira (10).



As forças ucranianas destruíram 27 drones de fabricação iraniana, lançados pela Rússia a partir da Crimeia, nas regiões do sul de Odessa, Mykolaiv e Kherson, disse a mesma fonte.



No total, Moscou lançou 36 drones do leste da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, acrescenta a mensagem.



A Força Aérea não especificou o que aconteceu com os nove drones que não foram abatidos.



O Exército russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, ataca diferentes regiões ucranianas com drones e mísseis quase todas as noites.



Em setembro, Moscou usou mais de 500 drones Shahed contra a Ucrânia, um recorde, segundo a consultoria ucraniana Defense Express, que antecipou um maior uso desses drones baratos por parte de Moscou. A medida contribuiu para desgastar a defesa aérea da Ucrânia.



Kiev alertou que Moscou está reiniciando uma campanha de ataques aéreos sistemáticos contra a infraestrutura energética ucraniana, como fez no ano passado, deixando milhões de pessoas sem calefação e sem água durante longos períodos.