Israel diz ter encontrado 1,5 mil corpos de integrantes do Hamas no país

O governo de Israel afirmou, nesta terça-feira (10/10), que encontrou 1.500 corpos de combatentes do Hamas em Israel e ao redor da Faixa de Gaza. De acordo com o porta-voz militar, Richard Hecht, eles "restauraram mais ou menos o controle da fronteira" com Gaza.

O Hamas atacou Israel de surpresa no sábado (7/10) deixando mais de 900 mortos no país. Pelo menos um brasileiro morreu no conflito. Ranani Glazer, de 23 anos, estava desaparecido desde sábado (7/9), quando a festa em que estava, a poucos metros da Faixa de Gaza, foi atacada.Ele foi encontrado morto nesta segunda. Em resposta, Israel lançou um sistemático bombardeio na Faixa de Gaza. Neste terça, o país anunciou um ataque em larga escala contra o grupo, com mais de 200 alvos sendo bombardeados na Faixa de Gaza.

Repatriação de brasileiros

Aproximadamente 1,7 mil brasileiros que estão na região atingida pelo conflito entre Israel e o Hamas pediram ajuda ao governo federal para voltar para o Brasil. Para resgatá-los, o Brasil lançou uma operação que irá contar com pelo menos seis aeronaves. A primeira delas já está a caminho de Israel e a segunda chegou na madrugada desta terça em Roma, de onde partirá para Tel Aviv.