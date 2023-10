Delta cancela voos para Israel até o fim do mês

436

A companhia aérea americana Delta cancelou nesta segunda-feira (09) todos os seus voos para Israel até o fim do mês, após a ofensiva militar do Hamas.



"Enquanto acompanhamos os acontecimentos naquela região, tomamos a difícil decisão de cancelar nossos voos para Tel Aviv até 31 de outubro de 2023", informou a Delta, ressaltando que suas equipes buscam "encontrar alternativas seguras para os clientes que tentam deixar" a cidade israelense.



Após a ofensiva militar do Hamas, seguida de ataques israelenses à Faixa de Gaza, várias companhias aéreas, entre elas United, American Airlines, KLM-Air France e Lufthansa, suspenderam suas conexões no aeroporto internacional de Tel Aviv. Já a israelense El Al decidiu ontem manter seus voos regulares.



