Biden considera 'provável' que haja americanos sequestrados pelo Hamas

O presidente Joe Biden afirmou, nesta segunda-feira (9), que é "provável" que haja americanos entre os reféns sequestrados pelo Hamas e declarou que seu governo está trabalhando com as autoridades israelenses para libertá-los.



Pelo menos 11 americanos morreram nos "ataques devastadores" do movimento islâmico palestino, acrescentou.



"Isso não é uma tragédia distante", disse o democrata de 80 anos, referindo-se a "tantas famílias americanas que estão sofrendo a dor deste ataque, bem como as cicatrizes infligidas ao longo de milhares de anos de antissemitismo e perseguição ao povo judeu".



Ele afirmou que a polícia "reforçou a segurança" nos locais onde a comunidade judaica se reúne nos Estados Unidos.



"Neste momento de dor, o povo americano está ombro a ombro com os israelenses. Lembramos da dor de sermos atacados por terroristas em casa, e os americanos em todo o país estão unidos diante desses atos abomináveis que mais uma vez custaram vidas americanas inocentes", disse o presidente.



Estados Unidos e Israel são aliados "inseparáveis", e Biden reiterou, na declaração, seu compromisso de "garantir que Israel tenha tudo o que precisa para se defender".



O Hamas ameaçou nesta segunda-feira executar reféns em resposta aos ataques israelenses.