Robert Kennedy vai se candidatar como independente às presidenciais de 2024

436

Robert Kennedy Junior, sobrinho do ex-presidente americano assassinado John Fitzgerald Kennedy (JFK), anunciou, nesta segunda-feira (9), que deixou os democratas para se lançar como candidato independente às eleições presidenciais de 2024, uma decisão que pode prejudicar tanto Joe Biden quanto Donald Trump.



O sexagenário começou a dar o que falar em 2005 ao sugerir que um dos componentes das vacinas poderia provocar autismo.



Esse advogado especializado em temas ambientais se declarou candidato à Presidência em abril pelo Partido Democrata, desafiando o presidente Biden nas primárias, porém mudou de ideia.



"Venho aqui hoje para declarar nossa independência da tirania da corrupção", disse o filho de Robert F. Kennedy e sobrinho de JFK, dirigindo-se a apoiadores na Filadélfia (leste).



"Mas para fazer isso, primeiro devo declarar minha própria independência: independência do Partido Democrata, de todos os demais partidos políticos", disse, acrescentando que a decisão foi pensada e "dolorosa" .



"Não tomei essa decisão de uma hora para outra. É muito doloroso para mim abandonar o partido dos meus tios, do meu pai, do meu avó e dos meus bisavós", acrescentou.



Sua decisão fará com que seu nome esteja nas cédulas de votação ao lado dos candidatos democrata e republicano, que, segundo as pesquisas, provavelmente serão Joe Biden e Donald Trump.



E poderia tirar votos dos dois em uma eleição que se anuncia muito acirrada.



Robert Kennedy Junior é filho do ex-secretário democrata de Justiça e candidato às presidenciais Robert Kennedy, que foi assassinado em 1968, cinco anos depois de JFK.



Em um comunicado conjunto, vários familiares de Kennedy criticaram sua decisão por considerá-la "perigosa".



"Bobby pode compartilhar o mesmo nome que nosso pai, mas não compartilha os mesmos valores, visão ou opiniões", disseram.



Os republicanos classificaram Kennedy como um "democrata disfarçado de independente".



"Ele é o típico liberal elitista e os eleitores não deixarão se enganar", reagiu em um comunicado a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel.