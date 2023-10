Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

436

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram assassinados, feridos ou tomados como reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islâmico palestino Hamas contra Israel que deixou pelo menos 700 israelenses mortos, incluindo vários latino-americanos e espanhóis.



Vários deles participaram de uma festa "rave" no deserto perto da fronteira com a Faixa de Gaza, onde pelo menos 250 pessoas morreram.



A seguir, o balanço divulgado até agora.



- Brasil: três desaparecidos -



No último domingo, o Itamaraty informou que há "três brasileiros desaparecidos" e um "ferido". Ainda de acordo com o órgão, o brasileiro ferido já havia recebido alta do hospital e passava bem.



- Tailândia: 12 mortos -



Pelo menos 12 tailandeses morreram no território israelense, oito ficaram feridos e onze foram sequestrados, segundo o ministério das Relações Exteriores.



Em Israel, residem cerca de 30.000 tailandeses que trabalham sobretudo na agricultura.



- Nepal: dez mortos -



O Nepal relatou que dez cidadãos foram assassinados na ofensiva, segundo o embaixador em Tel Aviv.



Outros quatro nepaleses estão hospitalizados em Israel e a embaixada informou que um quinto cidadão do país asiático está desaparecido.



- Estados Unidos: nove mortos -



Os Estados Unidos confirmaram a morte de nove americanos e um porta-voz do Departamento de Estado indicou que há vários desaparecidos.



O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Herzog, afirmou no domingo que escutou que há americanos entre os reféns, mas que não tinha mais detalhes.



- Ucrânia: dois mortos -



Duas mulheres ucranianas que viviam há anos em Israel morreram, informou o ministério das Relações Exteriores de Kiev.



- França: dois mortos -



Dois franceses foram assassinados no ataque, segundo o ministério das Relações Exteriores.



O deputado francês Meyer Habib, que representa no Parlamento os seus compatriotas residentes em Israel e outros países mediterrâneos, informou que pelo menos oito franceses estariam desaparecidos, mortos ou tomados como reféns pelo Hamas.



- Reino Unido: um morto -



Nathanel Young, 20 anos, que estava servindo ao Exército israelense, foi assassinado durante o ataque, anunciou sua família no Facebook no domingo.



Outra cidadã britânica, de 26 anos, está desaparecida, informou o embaixador israelense no Reino Unido.



- Camboja: um morto -



O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, confirmou a morte de um estudante do país que se encontrava em Israel.



- Canadá: um morto, segundo relatos -



O governo canadense indicou no domingo que está tentando comprovar a morte de um canadense e o desaparecimento de outros dois cidadãos.



- Argentina: um morto -



Entre os mortos há um argentino, identificado como Rodolfo Fabián Skariszewski, que morava em Moshav Ohad, confirmou um porta-voz da chancelaria argentina à AFP.



- Alemanha: vários reféns -



Vários cidadãos alemães, que também tinham nacionalidade israelense, foram sequestrados, declarou o ministério das Relações Exteriores no domingo.



- México: dois reféns -



A chanceler mexicana, Alicia Bárcena, informou que há dois mexicanos sequestrados em Israel.



- Espanha: dois desaparecidos -



Há dois espanhóis "afetados" pelo ataque do Hamas, anunciou na televisão pública TVE o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, que não deu detalhes sobre eles, sem revelar se morreram, foram sequestrados ou estão desaparecidos.



- Paraguai: dois desaparecidos -



O ministério das Relações Exteriores do Paraguai informou no domingo sobre o desaparecimento de dois cidadãos paraguaios residentes em Israel.



O jornal La Nación de Assunção publicou no domingo em seu site que "o paraguaio David Schvartzman e sua esposa morreram nos ataques em Israel".



- Colômbia: dois desaparecidos -



O embaixador de Israel na Colômbia indicou que dois cidadãos estão desaparecidos após terem sido sequestrados.



A chancelaria informou que recebeu "algumas solicitações de assistência para localizar dois nacionais do país, que no momento do ocorrido se encontravam em um festival perto da fronteira entre Gaza e Israel".



- Panamá: uma desaparecida -



O governo do Panamá informou que a cidadã panamenha Daryelis Denises Sáez Batista "se encontra entre os desaparecidos após a incursão do grupo palestino Hamas" em Israel.



- Irlanda: uma desaparecida -



Uma irlandesa, de 22 anos, que também tem nacionalidade israelense, está desaparecida.