Exército israelense matou 'suspeitos armados' que se infiltraram vindos do Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (9), que matou "vários suspeitos armados" que se infiltraram a partir do Líbano.



"Além disso, helicópteros do Exército estão atualmente bombardeando a área", afirmaram as Forças armadas em um comunicado, coincidindo com o terceiro dia de combates no sul de Israel com milicianos infiltrados do movimento palestino Hamas.



Uma autoridade local libanesa, Abdulla al Gharib, confirmou à AFP que Israel bombardeou "intensamente" com artilharia os arredores de uma cidade fronteiriça, Dhayra, no sul do Líbano.



A agência de notícias estatal libanesa indicou que "as forças de ocupação israelenses bombardearam a área de Dhayra (...) com artilharia".



O movimento xiita pró-Irã Hezbollah, um ator importante na vida política libanesa, negou estar por trás deste incidente.



"As informações que circulam que falam de infiltrações, ou confrontos entre elementos da resistência e o inimigo israelense não são verdadeiras", disse um porta-voz do Hezbollah em um comunicado.



O incidente ocorre um dia depois de o Hezbollah ter afirmado que disparou projéteis contra Israel, "em solidariedade" com a ofensiva lançada no sábado pelo seu aliado Hamas a partir da Faixa de Gaza.



O Exército israelense disse que respondeu com fogo de artilharia no sul do Líbano no domingo.