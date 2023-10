Mil policiais mobilizados em operação contra o crime organizado em favelas do Rio

436

O governo do estado do Rio de Janeiro mobilizou, nesta segunda-feira (9), mil policiais em pelo menos três favelas da cidade, em uma vasta operação contra o crime organizado, informaram as autoridades.



"Mil agentes das forças estaduais de segurança do RJ iniciam hoje uma grande operação de combate ao crime no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus", informou o governo do estado na rede social X (antigo Twitter).



Essas três favelas, localizadas na zona norte e oeste da cidade, são consideradas redutos do Comando Vermelho (CV), a maior organização criminosa do Rio.



"Hoje queremos atacar essa facção criminosa que está tentando expandir o território e gerando conflito com outras organizações criminosas", afirmou pela manhã o secretário da Polícia Civil do estado do Rio, José Renato Torres, em coletiva de imprensa.



Até o momento não há registros de mortos ou feridos.



Nas últimas semanas, o Rio registrou diversos episódios de violência que abalaram a cidade, como tiroteios, assalto a ônibus com uso de granada caseira e execução de três médicos no bairro da Barra da Tijuca.



As autoridades suspeitam que os médicos, que visitavam o Rio para participar de um congresso, tenham sido assassinados por "engano" em meio a uma disputa entre traficantes de drogas e milícias na zona oeste.



Imagens aéreas veiculadas recentemente pela TV Globo mostram traficantes da Maré treinando táticas de guerra, armados com fuzis, em um centro esportivo próximo a uma escola.



Em resposta, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um plano nacional de combate às organizações criminosas, em coordenação com as autoridades estaduais, para o qual pretende investir 900 milhões de reais nos próximos três anos.