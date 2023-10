Já campeão, Verstappen vence GP do Catar de F1

436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que no sábado garantiu seu terceiro título de campeão mundial de Fórmula 1, venceu o Grande Prêmio do Catar, disputado neste domingo (8), no circuito de Lusail.



Verstappen, que alcançou sua 14ª vitória em 17 corridas, chegou à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.



"As McLaren foram de novo muito rápidas hoje e deixaram a corrida difícil. Ainda faltam corridas e quero vencer", disse o holandês sobre as cinco etapas que restam até o final da temporada, nas quais ainda pode quebrar alguns recordes.



A prova deste domingo foi movimentada, principalmente pelo grande número de pit stops.



Por conta das dúvidas sobre o desgaste dos pneus, a FIA tomou medidas e estipulou que cada piloto deveria fazer pelo menos três paradas, além de não poder usar o mesmo jogo de pneus por mais de 18 voltas, sob risco de desclassificação, em uma corrida que teve 57 voltas.



- Mercedes batem -



A emoção não demorou a acontecer: na primeira curva, as Mercedes dos britânicos George Russel e Lewis Hamilton, que largaram na segunda e terceira posições, bateram.



Hamilton tentava uma ultrapassagem por fora sobre Russell, que ficou espremido entre o companheiro de equipe e Verstappen. Depois do choque, o heptacampeão teve que abandonar a prova.



O abandono é um duro golpe para Hamilton, que luta pelo vice-campeonato com Sergio Pérez (Red Bull) e tinha uma boa oportunidade para diminuir a vantagem do mexicano, que largou dos boxes por uma punição.



Felizmente para o britânico, Pérez, que antes da corrida estava 29 pontos à frente, terminou em décimo após receber três penalizações de cinco segundos por não respeitar os limites da pista, o que o deixou fora da zona de pontuação.



Na hora do acidente, Hamilton reclamou no rádio da manobra de Russel, mas depois da corrida se mostrou mais conciliador.



"No momento eu pensei que tinha sido assim [saiu por causa de Russell], mas foi um acidente de corrida. Estou preparado para assumir a responsabilidade. Estava apertado e George não tinha para onde ir. Estava com vontade de atacar e ultrapassar, mas claramente não foi um bom resultado".



Russell salvou o dia da Mercedes com uma importante quarta posição, dadas as circunstâncias, mas a equipe alemã perdeu uma boa oportunidade para se distanciar da Ferrari na briga pelo segundo lugar no campeonato de construtores.



A escuderia italiana foi para a corrida com apenas um piloto, já que o espanhol Carlos Sainz teve "um problema no sistema de combustível de seu carro" antes da largada.



O monegasco Charles Leclerc atenuou o prejuízo ferrarista chegando em quinto, à frente da Aston Martin de Fernando Alonso.



--Classificação do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1:



1. Max Verstappen Bull) 1h27:39.168



2. Oscar Piastri +4.833



3. Lando Norris +5.969



4. George Russell +34.119



5. Charles Leclerc +38.976



6. Fernando Alonso Martin-Mercedes) +49.032



7. Esteban Ocon +1:02.390



8. Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) +1:06.563



9. Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) +1:16.127



10. Sergio Pérez Bull) +1:20.181



11. Lance Stroll Martin-Mercedes) +1:21.652



12. Pierre Gasly +1:22.300



13. Alexander Albon +1:31.014



14. Kevin Magnussen +1 volta



15. Yuki Tsunoda Bull) +1 volta



16. Nico Hülkenberg +1 volta



17. Liam Lawson Bull) +1 volta



Melhor volta da corrida: Max Verstappen Bull) 1:24.319 na 56ª tour (velocidade média: 216,165



Abandonos:



Lewis Hamilton acidente na 1ª volta



Logan Sargeant 41ª volta



-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:



. Campeonato de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 433 pts CAMPEÃO



2. Sergio Pérez (MEX) 224



3. Lewis Hamilton (GBR) 194



4. Fernando Alonso (ESP) 182



5. Carlos Sainz (ESP) 153



6. Charles Leclerc (MON) 147



7. Lando Norris (GBR) 136



8. George Russell (GBR) 132



9. Oscar Piastri (AUS) 83



10. Lance Stroll (CAN) 47



11. Pierre Gasly (FRA) 46



12. Esteban Ocon (FRA) 44



13. Alexander Albon (TAI) 22



14. Valtteri Bottas (FIN) 10



15. Nico Hülkenberg (ALE) 9



16. Zhou Guanyu (CHN) 6



17. Kevin Magnussen (DIN) 3



18. Yuki Tsunoda (JPN) 3



19. Liam Lawson (NZL) 2



20. Logan Sargeant (EUA) 0



21. Nyck de Vries (HOL) 0



22. Daniel Ricciardo (AUS) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 657 pts CAMPEÃ



2. Mercedes 326



3. Ferrari 300



4. Aston Martin-Mercedes 229



5. McLaren-Mercedes 219



6. Alpine-Renault 90



7. Williams-Mercedes 22



8. Alfa Romeo-Ferrari 16



9. Haas-Ferrari 12



10. AlphaTauri-Red Bull 5