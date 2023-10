436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou "apoio adicional" a Israel após o ataque das milícias palestinas do Hamas, informou neste domingo (8) a Casa Branca, sem dar detalhes.



"O presidente ordenou apoio adicional a Israel face a este ataque terrorista sem precedentes do Hamas", afirmou a Casa Branca em comunicado. Um alto funcionário dos EUA disse no sábado que havia negociações em andamento sobre o fornecimento de ajuda militar ao Estado hebreu.