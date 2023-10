Polonesa Iga Swiatek é campeã do WTA 1000 de Pequim

436

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, conquistou o WTA 1000 de Pequim neste domingo (8), ao derrotar na final a russa Liudimila Samsonova (22ª).



Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em uma hora e nove minutos.



Com o título, o 16º de sua carreira, a polonesa volta a levantar um troféu desde que perdeu o topo do ranking da WTA para a bielorrussa Aryna Sabalenka, há um mês.



Swiatek conseguiu quebrar duas vezes em cada set o serviço de Samsonova, que cometeu muitos erros na partida.



No entanto, a russa fez uma boa campanha na China, deixando pelo caminho favoritas como a cazaque Elena Rybakina e a letã Jelena Ostapenko.



Já Swiatek, que este ano foi campeã em Doha, Stuttgart, Varsóvia e, principalmente, em Roland-Garros, fecha uma ótima semana em Pequim. Na semifinal, ela encerrou uma série de 17 vitórias da americana Coco Gauff, campeã do US Open em setembro