O número de mortos em Israel devido à ofensiva surpresa do grupo islâmico Hamas subiu para mais de 600, e mais de 100 pessoas são "prisioneiras" do movimento palestino, informou neste domingo o governo israelense.



A assessoria de imprensa do governo publicou estes números atualizados em um infográfico em sua conta no Facebook, e um funcionário que pediu para não ser identificado confirmou os dados à AFP. O número de mortos "não é um número definitivo", acrescentou, observando que há mais de 2.000 feridos, incluindo 200 em "estado crítico".