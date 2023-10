Monaco vence Reims e mantén liderança do Campeonato Francês

436

O Monaco manteve a liderança do Campeonato Francês após a vitória sobre o Reimz por 3 a 1 neste sábado (7), pela 8ª rodada.



O time do Principado tem um ponto de vantagem sobre o Nice, ainda invicto no campeonato e que mais cedo mostrou eficiência ao bater o Mets por 1 a 0.



Comandado pelo técnico Adi Hutter, o Monaco continua impressionando depois da vitória sobre o Olympique de Marselha na semana passada por 3 a 2, exibindo um potencial ofensivo muito variado, que levou a equipe a marcar 21 gols em oito jogos.



Jogando fora de casa, a equipe chegou à vitória marcando com Ismail Jakobs (41'), Folarin Balogun (45') e o capitão Wassim Ben Yedder (48'), enquanto o Reims descontou com Teddy Teuma (57' de pênalti).



A 8ª rodada do Campeonato Francês termina no domingo, com destaque para o jogo do Paris Saint-Germain, que visita o Rennes em busca de uma reação após a goleada sofrida para o Newcastle por 4 a 1 no meio de semana, pela Liga dos Campeões.



-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Strasbourg - Nantes 1 - 2



- Sábado:



Metz - Nice 0 - 1



Reims - Monaco 1 - 3



- Domingo:



(08h00) Olympique de Marselha - Le Havre



(10h00) Brest - Toulouse



Lyon - Lorient



Montpellier - Clermont-Ferrand FC



(12h05) Lens - Lille



(15h45) Rennes - PSG



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 17 8 5 2 1 21 11 10



2. Nice 16 8 4 4 0 9 4 5



3. Brest 14 7 4 2 1 8 6 2



4. Reims 13 8 4 1 3 14 11 3



5. PSG 12 7 3 3 1 14 6 8



6. Rennes 11 7 2 5 0 13 7 6



7. Lille 11 7 3 2 2 10 9 1



8. Nantes 11 8 3 2 3 14 15 -1



9. Strasbourg 10 8 3 1 4 8 11 -3



10. Montpellier 9 7 2 3 2 12 9 3



11. Le Havre 9 7 2 3 2 10 9 1



12. Toulouse 9 7 2 3 2 9 8 1



13. Olympique de Marselha 9 7 2 3 2 9 11 -2



14. Metz 8 8 2 2 4 7 14 -7



15. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5



16. Lorient 6 7 1 3 3 10 15 -5



17. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7



18. Lyon 2 7 0 2 5 3 13 -10