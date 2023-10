436

Várias companhias aéreas cancelaram seus voos para Tel Aviv neste fim de semana devido à ofensiva lançada pelo grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, de acordo com o quadro de chegadas online do aeroporto internacional Ben Gurion.



Entre as companhias aéreas que decidiram cancelar os voos estão Lufthansa, Emirates, Ryanair, Aegean Airlines e Air France, além de companhias dos Estados Unidos.



