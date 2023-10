Bruno Guimarães renova com Newcastle até 2028

436

O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães renovou seu contrato com o Newcastle até 2028, anunciou o clube neste sábado (7).



Bruno, de 25 anos, disputou seu 67º jogo pelo time do norte da Inglaterra na última quarta-feira, na vitória por 4 a 1 sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.



O jogador chegou ao clube em janeiro de 2022, contratado por 50,1 milhões de euros (R$ 275,4 milhões na cotação atual) junto ao Lyon, e foi um dos primeiros grandes reforços desde que o Newcastle foi comprado por investidores sauditas, em outubro de 2021.



Bruno ajudou a equipe a permanecer na primeira divisão do Campeonato Inglês em sua primeira temporada, e depois a chegar na quarta posição no ano seguinte para voltar à Champions depois de 20 anos.



"Lembro da minha primeira entrevista, disse que queria jogar a Liga dos Campeões no clube e agora está acontecendo", afirmou o brasileiro, citado em um comunicado do Newcastle.