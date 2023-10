436

Ao menos 70 pessoas morreram neste sábado (7) em Israel em confrontos com combatentes do movimento islâmico palestino Hamas, que lançou uma ofensiva surpresa a partir da Faixa de Gaza, segundo o último balanço dos serviços de emergência israelenses.



"Até as 17h35, horário local (11h35 em Brasília), podemos atualizar o balanço para 70 mortos e centenas de feridos, que estão em estado grave, moderadamente grave e com ferimentos leves", disse Magen David Adom (equivalente israelense da Cruz Vermelha) em um comunicado.