Síria enterra seus mortos após ataque contra academia militar

436

Familiares e oficiais se reuniram, nesta sexta-feira (6), na cidade de Homs, no centro da Síria, para os primeiros funerais dos mortos em um ataque com drones executado na véspera contra uma academia militar.



O ataque ocorreu no final de uma cerimônia de promoção de oficiais. Segundo veículos da imprensa estatal, 89 pessoas morreram - incluindo 31 mulheres e cinco crianças -, e 277 ficaram feridas, entre soldados e familiares que participavam do ato.



Nesta sexta-feira, dezenas de familiares e amigos das vítimas se reuniram em frente ao hospital militar de Homs, de onde os restos mortais foram transportados para o cemitério, confirmou um correspondente da AFP.



Uma mulher, vestida de preto, chorava a perda do filho. "Não vá, querido!", gritava.



Em vídeos publicados nas redes sociais, vítimas são vistas caídas no chão, e vários feridos pedem socorro durante o ataque, em meio ao caos e com tiros ao fundo.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada no Reino Unido que tem uma rede de observadores no terreno, reportou um número de vítimas superior ao das autoridades: 123 mortos, incluindo 54 civis, e pelo menos 150 feridos.



O ministro sírio da Defesa, Ali Mahmud Abbas, assistiu ao primeiro funeral, de cerca de 30 pessoas. As autoridades declararam três dias de luto no país.



Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas o Exército sírio acusou, na quinta-feira, "organizações terroristas armadas", afirmando que o ataque foi realizado "com drones carregados de explosivos". A corporação prometeu "responder com firmeza".



As Forças Armadas sírias bombardearam o último reduto rebelde do país, no noroeste. O OSDH relatou 24 mortes de civis em áreas rebeldes nas últimas 24 horas.



À noite, nove civis, incluindo cinco menores, também morreram em bombardeios com lança-foguetes múltiplos na província de Idlib, de acordo com a mesma fonte. A Rússia realizou pelo menos cinco bombardeios na região, acrescentou.



A Turquia também atacou o nordeste do país, controlado pelas forças curdas, pelo segundo dia consecutivo.



Esses novos ataques elevam a 15 o número de mortos nos bombardeios, indicaram as autoridades curdas, que inicialmente haviam informado 16 pessoas mortas.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou preocupação com a escalada na Síria, e o enviado especial das Nações Unidas para esse país, Geir Pedersen, pediu uma "desescalada imediata" da violência.



A guerra na Síria, iniciada após uma dura repressão governamental contra a onda de protestos de 2011, deixou cerca de meio milhão de mortos até agora e um país fragmentado.