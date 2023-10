436

A estrela americana da ginástica artística Simone Biles, de volta às competições de alto nível após dois anos, conseguiu seu 21º título mundial nesta sexta-feira (6), ao ficar com a medalha de outro no individual geral na Antuérpia.



Campeã por equipes na quarta-feira, Biles conseguiu 58,399 pontos. A medalha de prata ficou com a brasileira Rebeca Andrade (56,766), que defendia o título, e outra americana, Shilese Jones (56,332), completou o pódio.