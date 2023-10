Arsenal e City fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Inglês

436

Na Inglaterra, o grande jogo do fim de semana será, sem dúvida, o confronto direto entre Arsenal e Manchester City, no domingo (8), com as duas equipes separadas por um ponto no topo da tabela do Campeonato Inglês.



A disputa entre 'Citizens' e 'Gunners' deu emoção à toda temporada passada, embora o time de Manchester tenha levado a melhor nos dois turnos da Premier League: vitória por 3 a 1 como visitante e por 4 a 1 em casa.



Mas o Arsenal venceu o primeiro duelo na atual temporada, no início de agosto, ao ficar com o título da Supercopa da Inglaterra, com vitória nos pênaltis em Wembley.



Um resultado positivo do time londrino beneficiaria um de seus rivais locais, o Tottenham, que também está um ponto atrás do City e pode ficar com a liderança se vencer o Luton no sábado.



Já o Manchester United, com seis derrotas em dez jogos entre todas as competições, recebe o Brentford em Old Trafford no domingo.



Os 'Red Devils' ocupam a décima posição na tabela, com nove pontos atrás do líder City.



Além disso, o time do técnico Erik ten Hag ainda não pontuou nos dois jogos que disputou na Liga dos Campeões, o último deles uma derrota de virada em casa para o Galatasaray da Turquia por 3 a 2.



O Manchester United sofreu 18 gols em 10 jogos, o pior desempenho de sua defesa nesse mesmo número de jogos desde a temporada



Por sua vez, o Liverpool, quarto colocado a dois pontos do líder, visita o Brighton (6º) no domingo.



-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(08h30) Luton Town - Tottenham



(11h00) Manchester United - Brentford



Burnley - Chelsea



Fulham - Sheffield United



Everton - AFC Bournemouth



(13h30) Crystal Palace - Nottingham



- Domingo:



(10h00) Wolverhampton - Aston Villa



Brighton - Liverpool



West Ham - Newcastle



(12h30) Arsenal - Manchester City



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 18 7 6 0 1 17 5 12



2. Tottenham 17 7 5 2 0 17 8 9



3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9



4. Liverpool 16 7 5 1 1 16 7 9



5. Aston Villa 15 7 5 0 2 18 11 7



6. Brighton 15 7 5 0 2 19 14 5



7. West Ham 13 7 4 1 2 13 10 3



8. Newcastle 12 7 4 0 3 18 7 11



9. Crystal Palace 11 7 3 2 2 7 7 0



10. Manchester United 9 7 3 0 4 7 11 -4



11. Chelsea 8 7 2 2 3 7 6 1



12. Nottingham 8 7 2 2 3 8 10 -2



13. Fulham 8 7 2 2 3 5 12 -7



14. Brentford 7 7 1 4 2 10 10 0



15. Wolverhampton 7 7 2 1 4 8 13 -5



16. Everton 4 7 1 1 5 6 12 -6



17. Luton Town 4 7 1 1 5 6 14 -8



18. Burnley 4 7 1 1 5 6 16 -10



19. AFC Bournemouth 3 7 0 3 4 5 15 -10



20. Sheffield United 1 7 0 1 6 5 19 -14