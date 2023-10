436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que está próximo de conquistar seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, vai largar na frente no Grande Prêmio do Catar no domingo, após estabelecer o melhor tempo no treino de classificação realizado no Circuito Internacional de Losail, em Doha, nesta sexta-feira (6).



Verstappen superou o britânico George Russell (Mercedes) e o australiano Oscar Piastri (McLaren), garantindo sua 10ª pole position em 17 corridas nesta temporada.