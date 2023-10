436

Os Estados Unidos expulsaram dois diplomatas russos em reciprocidade após uma medida semelhante de Moscou no mês passado, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (6).



"Em resposta à expulsão incorreta de dois diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, o Departamento de Estado (respondeu com) reciprocidade, declarando persona non grata dois funcionários russos da embaixada nos Estados Unidos", explicou um porta-voz do Departamento de Estado.