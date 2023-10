'Estou muito orgulhoso da minha mãe', diz filho da vencedora do Nobel da Paz

436

O filho da ativista iraniana presa Narges Mohammadi, premiada nesta sexta-feira (6) com o Nobel da Paz, disse estar "muito orgulhoso" da mãe, que não vê há oito anos.



"Estou muito, muito orgulhoso da minha mãe, muito feliz", declarou Ali, de 17 anos, acrescentando que este prêmio é "uma recompensa para o povo iraniano", durante uma coletiva de imprensa em Paris, onde vive com o pai e a irmã gêmea.



O seu pai e marido de Mohammadi, Taghi Rahmani, insistiu que o prêmio Nobel é "ainda mais importante à medida que a República Islâmica ataca os ativistas dos direitos humanos e tenta silenciá-los".



"É também muito importante que este prêmio seja orientado para o interior do Irã, que chegue simbolicamente aos presos políticos, que são a alma da resistência", acrescentou.



Rahmani disse que não se comunicou com a esposa, detida na prisão de Evin, em Teerã, e não sabe se ela foi informada sobre seu Prêmio Nobel.



"Receber esse prêmio é uma alegria, mas também uma responsabilidade", explicou. "Narges sabe que isso a colocará em apuros, mas ela assume esse risco".