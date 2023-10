Swiatek e Gauff farão semifinal do WTA 1000 de Pequim; Sabalenka é eliminada

436

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Pequim nesta sexta-feira (6), ao derrotar a francesa Caroline Garcia (9ª), e vai lutar por uma vaga na decisão do torneio com a americana Coco Gauff (3ª).



Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (10-8), 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e 35 minutos.



Por sua vez, Gauff bateu a grega Maria Sakkari (6ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.



"Tem dias que você sente que, aconteça o que acontecer, você vai vencer", comentou a americana após a vitória sobre Sakkari. "Quando acordei hoje, me senti bem. É uma sensação incomum como atleta", acrescentou.



Também nesta sexta-feira, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foi eliminada nas quartas de final pela cazaque Elena Rybakina (5ª) em dois sets (7-5 e 6-2).



Nas semifinais, Rybakina vai enfrentar a russa Liudimila Samsonova (22ª), que se classificou com uma vitória sobre a letã Jelena Ostapenko (17ª)



-- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Pequim.



. Simples feminino (quartas de final):



Elena Rybakina (CAZ) x Aryna Sabalenka (BLR) 7-5, 6-2



Liudmila Samsonova (RUS) x Jelena Ostapenko (LET) 6-3, 6-2



Cori Gauff (EUA) x Maria Sakkari (GRE) 6-2, 6-4



Iga Swiatek (POL) x Caroline Garcia (FRA) 6-7 7-6 6-1