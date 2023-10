Moradores podem voltar para casa após incêndio na ilha espanhola de Tenerife

436

Os 3.200 habitantes de Tenerife retirados pela reativação de um grande incêndio nesta ilha do arquipélago espanhol das Canárias foram autorizados, nesta sexta-feira (6), a voltar para suas casas, uma vez que o incêndio diminuiu de intensidade, indicaram as autoridades.



"A evolução das últimas horas e o funcionamento de todo o dispositivo de combate a incêndios em Tenerife permitem-nos baixar para o nível 1", anunciou o chefe do governo regional das Canárias, Fernando Clavijo, na rede social X (antigo Twitter).



"As pessoas desalojadas poderão voltar para suas casas", afirmou, embora tenha feito um apelo para que se mantenha a "precaução".



O incêndio, que começou em 15 de agosto e foi declarado controlado em 11 de setembro, recuperou força repentinamente na quarta-feira (4), alimentado pelo vento e pelas altas temperaturas. Com isso, passou para o nível 2 de perigo em uma escala de 3.



O agravamento das condições fez as autoridades ordenarem a retirada de 3.200 moradores das cidades de Santa Úrsula e La Orotava na noite de quarta-feira. Da mesma forma, o dispositivo foi reforçado na área, contando com o apoio de membros da Unidade Militar de Emergência (UME).



"Os recursos aéreos e terrestres estão mantidos na região", disse hoje (6) a presidente do governo local de Tenerife, Rosa Davila, especificando, no entanto, que a UME vai se retirar, embora permaneça em alerta.