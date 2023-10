Sobe para 40 total de mortos por cheia de lago glacial na Índia

436

Pelo menos 40 pessoas morreram nas inundações causadas pela cheia de um lago glacial no nordeste da Índia, de acordo com um novo relatório comunicado pelas autoridades à AFP nesta sexta-feira (6).



V. B. Pathak, um funcionário da administração do estado de Sikkim, onde está localizado o lago, informou que "19 corpos" foram recuperados até o momento.



Já em Bengala Ocidental, um estado vizinho, 21 corpos foram encontrados nos últimos três dias, disse o juiz distrital Shama Parveen.



O balanço anterior, anunciado ontem pelas autoridades, era de pelo menos 14 mortos, mas as equipes de resgate recuperaram mais corpos durante a noite.



A torrente de água segue em direção ao golfo de Bengala.



Quase 8.000 pessoas tiveram de se refugiar em acampamentos montados em escolas, repartições públicas e albergues, conforme nota divulgada pelo estado de Sikkim.



Nesta sexta-feira, as condições meteorológicas melhoraram, portanto "poderá haver uma janela de oportunidade para retirar de helicóptero os turistas presos", acrescenta o comunicado.



A inundação foi causada pela cheia do lago Lhonak, situado na base de uma geleira nos picos nevados que cercam Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo.



A área afetada, uma remota região montanhosa do Himalaia, fica perto das fronteiras com Nepal e China.