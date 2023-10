Messi entra na lista de candidatos ao prêmio de MVP da MLS

436

Embora tenha disputado apenas quatro jogos da Major League Soccer (MLS) com o Inter Miami, Lionel Messi entrou nesta quinta-feira (5) na lista de 30 candidatos ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada da liga americana de futebol.



Messi, ganhador de sete Bolas de ouro, é o nome de maior destaque da lista, que tem o meio-campista Artur (Houston Dynamo) e o goleiro Daniel (San Jose Earthquakes) como únicos brasileiros.



O craque argentino, também candidato ao prêmio de Melhor Contratação do Ano, estreou pelo Inter no dia 21 de julho e superou as expectativas geradas com sua chegada ao clube.



O camisa 10 levou o time de Miami ao título da Leagues Cup e ao vice-campeonato da US Open Cup, em que ficou fora da final contra o Houston Dynamo por problemas físicos.



Os vencedores dos prêmios serão escolhidos em uma votação entre treinadores, jogadores e jornalistas realizada de 10 a 23 de outubro.



Ocupando apenas a 14ª colocação entre 15 equipes na Conferência Leste, o Inter Miami tem chances remotas de classificação para os playoffs da MLS, a três rodadas do fim da temporada regular.