Betis vence Sparta Praga no equilibrado grupo C da Liga Europa

O Betis conseguiu sua primeira vitória na Liga Europa nesta quinta-feira (5), ao bater o Sparta Praga por 2 a 1 no estádio Benito Villamarín, resultado que deixa as quatro equipes do Grupo C empatadas com 3 pontos.



O jogo começou difícil para os espanhóis, que saíram atrás no placar com o gol de Veljko Birmancevic logo aos 3 minutos, mas pouco depois Assane Diao aproveitou erro na saída do goleiro Peter Vindahl para empatar (9').



Quando o duelo parecia destinado a terminar em igualdade, Isco surgiu no meio da defesa tcheca para aproveitar um cruzamento de Guido Rodriguez e marcar de cabeça o gol da vitória do Betis (79').



Com o resultado, o time espanhol soma seus primeiros pontos na competição, após a derrota para o Rangers (1 a 0) na primeira rodada.



Os escoceses perderam a invencibilidade ao caírem nesta quinta-feira por 2 a 1 para o Aris, o que deixa cada equipe da chave com uma vitória e uma derrota em dois jogos.



Na 3ª rodada, no dia 26 de outubro, o Betis vai ao Chipre visitar o Aris, enquanto o Sparta Praga recebe na mesma data o Rangers na capital da República Tcheca.