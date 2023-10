436

O presidente russo, Vladimir Putin, revelou, nesta quinta-feira (5), que fragmentos de dispositivos explosivos foram encontrados nos corpos das pessoas que morreram em um desastre aéreo em agosto, junto com o líder dos mercenários do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.



"O chefe da comissão de investigação me informou há alguns dias. Foram encontrados fragmentos de granadas de mão nos corpos das vítimas do desastre. Não há sinais de impacto externo no avião", declarou Putin em um fórum internacional televisionado.