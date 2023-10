436

Mais de 100 pessoas morreram, nesta quinta-feira (5), em um ataque com drones que teve como alvo uma academia militar em Homs, no centro da Síria, segundo uma ONG sediada no Reino Unido, que revisou para cima o balanço anterior.



O ataque deixou mais de 100 mortos, quase metade deles militares, e 14 civis, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que dispõe de uma ampla rede de fontes de informação no país devastado pela guerra. Mais de 125 pessoas ficaram feridas, acrescentou.