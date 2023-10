Com Messi e sem Di María, Argentina anuncia convocados para as Eliminatórias em outubro

436

Com o astro Lionel Messi e sem o meia-atacante Ángel Di María, a Argentina divulgou nesta quinta-feira (5) a lista de convocados para a 3ª e 4ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Paraguai e Peru, nos dias 12 e 17 de outubro.



Entre os 34 convocados pelo técnico Lionel Scaloni, as grandes novidades são os jovens Marcos Pellegrino, Lucas Esquivel, Carlos Alcaraz, Thiago Almada, Bruno Zapelli e Facundo Farías.



Por outro lado, além de Di María, o zagueiro Lisandro Martínez, também lesionado, é mais uma ausência de peso na lista.



A Argentina espera repetir os bons resultados que conseguiu nas duas primeiras rodadas, com vitórias sobre Equador (1 a 0) e Bolívia (3 a 0).



-- Lista de convocados:



Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV Eindhoden) e Juan Musso (Atalanta).



Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lucas Esquivel (Athletico-PR).



Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Carlos Alcaraz (Southampton), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United), Bruno Zapelli (Athletico-PR).



Atacantes: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Facundo Farías (Inter Miami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla).