Ataque contra academia militar na Síria deixa sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quinta-feira (5) em um ataque de drones contra a Academia Militar de Homs, no centro da Síria, durante uma cerimônia de promoção de oficiais, informaram o Exército e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



"Organizações terroristas" atacaram uma "cerimônia de promoção de oficiais na Academia Militar de Homs, com drones carregados de explosivos, logo no final da cerimônia", afirmou o Exército sírio em um comunicado.



Segundo esta fonte, foram registrados vários mortos, "militares e civis", e "dezenas de feridos" entre os oficiais e seus familiares.



O Exército disse que "responderá com firmeza" a "este covarde ataque terrorista".



O OSDH divulgou um balanço de pelo menos sete mortos e mais de 20 feridos.



O ataque não foi reivindicado imediatamente. Grupos jihadistas que controlam parte do território sírio usam, por vezes, drones armados.



Deflagrada em 2011, a guerra na Síria deixou mais de meio milhão de mortos.