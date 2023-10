Barcelona vence Porto e é líder isolado do grupo H na Champions

436

O Barcelona conseguiu uma vitória suada sobre o Porto por 1 a 0 nesta quarta-feira (4), no Estádio do Dragão, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, e passa a liderar de forma isolada a chave, com duas vitórias e sem sofrer gols.



Depois de um primeiro tempo com poucas oportunidades para ambas as equipes, Ferrán Torres (45'+1) fez o gol da vitória do Barça após roubada de bola de Ilkay Gundogan, autor da assistência para o atacante espanhol.



Na segunda etapa, o Porto teve várias chances de empatar, mas o goleiro Marc-André Ter Stegen brilhou e manteve os 'blaugrana' em vantagem.



O time do técnico Xavi Hernandez, que completou 100 jogos à frente do Barcelona, soma agora sua segunda vitória, que permite alcançar a liderança do grupo com três pontos de vantagem sobre Porto e Shakhtar Donetsk, que horas antes bateu o Royal Antwerp fora de casa por 3 a 2.