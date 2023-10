Athletico-PR e Ajax fecham parceria para desenvolver talentos

436

O Athletico-PR e o Ajax da Holanda anunciaram, nesta quarta-feira (4), uma colaboração em metodologias de trabalho e desenvolvimento de talentos, em um exemplo da crescente globalização do futebol.



Para o Athletico, o acordo abre as portas para os métodos de aprendizagem do clube holandês em suas categorias de base, segundo um comunicado conjunto.



Já o Ajax terá foco na localização e desenvolvimento de novos talentos no Brasil.



"As escolas brasileira e holandesa são duas gigantes do futebol mundial. Os benefícios são ilimitados", disse Alexandre Matos, CEO de Negócios do Futebol e Áreas Nacional e Internacional do Athletico.



"Sem dúvidas, esta parceria é de mais alto nível", acrescentou Mattos.



O acordo "representa nossa determinação em expandir a rede de futebol mundial do Ajax e prospectar talentos criativos", ressaltou Maurits Hendriks, chefe de esportes do clube holandês.



"Podemos criar uma situação em que todos ganham", acrescentou Hendriks.



A colaboração entre os clubes tem duração de cinco anos, com opção de extensão por mais cinco, informou o Ajax em seu site.