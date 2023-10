Incêndio força evacuação de 3.000 pessoas na ilha espanhola de Tenerife

436

Um incêndio no nordeste da ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago turístico das Canárias, provocou a evacuação de 3.000 pessoas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (4).



Aproximadamente 2.400 pessoas foram evacuadas por precaução na cidade de Santa Úrsula e mais 600 na cidade de La Orotava, afirmou o vice-presidente do governo regional, Lope Afonso, no Facebook.



O fogo agora "está estabilizado, então estaremos atentos à sua evolução para ver se nas próximas horas podemos realocar os moradores", disse Blanca Pérez, conselheira encarregada de situações de emergência.



Imagens exibidas pela televisão mostravam helicópteros dos bombeiros combatendo as chamas.



A ilha, localizada no Oceano Atlântico em frente ao Marrocos, já havia sido devastada em agosto por incêndios florestais que obrigaram a evacuação de 12.000 pessoas.



Os incêndios de agosto devastaram 7% da superfície da ilha, que tem 2.030 km².



As Canárias estão atualmente enfrentando temperaturas que ultrapassam os 30°C.



Em 2022, cerca de 500 incêndios consumiram aproximadamente 3.000 km² na Espanha, um recorde na Europa, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.