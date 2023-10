Morata comanda virada do Atlético de Madrid sobre Feyenoord na Champions

436

O Atlético de Madrid venceu o Feyenoord de virada por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), no estádio Metropolitano, e subiu provisoriamente para a liderança do Grupo E da Liga dos Campeões.



Os holandeses estiveram à frente no placar em duas ocasiões, com um gol contra de Mario Hermoso (7') e outro de David Hancko (34'), mas o Atlético conseguiu a vitória com dois de Álvaro Morata (13' e 48') e um de Antoine Griezmann (45'+4).



Com o resultado, o time 'colchonero' se recupera do empate com a Lazio em 1 a 1 na estreia e chega a 4 pontos, enquanto espera o resultado dos italianos contra o Celtic, em duelo disputado também nesta quarta-feira, para saber se continuará como líder da chave.



"Todos têm grandes equipes, isso é a Champions. Tem que sofrer para ganhar. Pressionamos, soubemos sofrer e são três pontos importantíssimos", disse Morata em entrevista à Movistar+ depois da partida.



O atacante, que foi eleito o melhor jogador em campo, acabou sendo o herói do Atlético ao lado do goleiro Jan Oblak.



O time espanhol teve que se segurar durante quase todo o segundo tempo para resistir à pressão do Feyenoord, que não chegou ao empate graças às defesas de Oblak.