Europa, África e América do Sul receberão jogos da Copa do Mundo de 2030

As confederações europeia, africana e sul-americana chegaram a um acordo para uma candidatura única, apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal, para sediar a Copa do Mundo de 2030, com três jogos na América do Sul, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (4).



Para o centenário de sua primeira edição no Uruguai, o Mundial "unirá três continentes e seis países", informou a entidade máxima do futebol, que ainda deverá avaliar critérios técnicos e anunciar oficialmente a organização do torneio no final de 2024.



Mas com a aprovação "unânime" desta candidatura única pelo Conselho da Fifa, o caminho parece claro para este formato intercontinental inédito, prometendo uma configuração política e logística complexa e com inúmeras questões em torno do impacto ambiental dos grandes eventos esportivos.



O anúncio desta quarta-feira encerra a rivalidade anunciada entre os dois favoritos, uma candidatura conjunta de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, e uma opção europeia com Espanha e Portugal.



Há um ano, com o apoio da Uefa, os dois países integraram a Ucrânia em sua candidatura com a intenção de lançar "uma mensagem de solidariedade e de esperança" e homenagear "a tenacidade e a resiliência" de um país ocupado pelo exército russo desde fevereiro de 2022.



Contudo, esta união de caráter político não foi adiante, e o Marrocos, cinco vezes candidato não eleito para sediar o torneio, entrou em cena em meados de março, sem que fosse especificado o que aconteceria então com a Ucrânia.



Mas o acordo entre Uefa (Europa), CAF (África) e Conmebol (América do Sul) ratifica a retirada da Ucrânia e a do projeto inicial Argentina-Chile-Uruguai-Paraguai, em troca de uma concessão simbólica e importante.



Segundo a Fifa, uma "cerimônia do centenário" vai acontecer no estádio "onde tudo começou", em Montevidéu, na época em que o torneio reunia 13 seleções em uma mesma cidade anfitriã.



Na última edição, em 2022, no Catar, o Mundial teve a participação de 32 equipes e, a partir da próxima, em 2026, serão 48 seleções nos Estados Unidos, México e Canadá.



Por outro lado, Montevidéu, Assunção e Buenos Aires receberão um jogo cada na Copa de 2030, com os três organizadores principais (Espanha, Portugal e Marrocos) recebendo o grosso das partidas.