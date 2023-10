Tenista é desclassificado do Masters 1000 de Xangai por acertar bolada em juiz

436

O tenista australiano Marc Polmans foi desclassificado da fase prévia do Masters 1000 de Xangai por acertar involuntariamente uma bolada no juiz de cadeira, ação pela qual pediu desculpas posteriormente.



Polmans, de 26 anos e número 140 no ranking da ATP, tinha um match point a favor no jogo contra o italiano Estefano Napolitano e, caso vencesse, entraria pela primeira vez para a chave principal de um torneio Masters 1000, os mais importantes depois dos Grand Slam.



Mas depois de errar uma jogada, se irritou e golpeou uma bola que atingiu o rosto do juiz de cadeira Ben Anderson, sendo imediatamente desclassificado.



"Ben aceitou minhas desculpas. Ele sabe que não foi intencional e que bati na bola para fora da quadra por frustração no calor do jogo", explicou o tenista na rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (4).



"Era uma situação de grande pressão e eu deveria ter agido melhor", acrescentou Polmans, que além de perder os pontos e a premiação que conseguiu em Xangai, pode receber uma punição adicional da ATP.