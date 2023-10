Premiê britânico desiste de parte de projeto de trem rápido por sobrecusto

436

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou nesta quarta-feira (4) o cancelamento de um trecho de uma linha ferroviária de alta velocidade que pretendia ligar Londres ao norte, mas cujo custo disparou.



"Cancelo o resto do projeto HS2 (nome da nova linha de alta velocidade)", declarou o chefe de Governo conservador em um discurso no congresso de seu partido em Manchester (norte de Inglaterra).



"Em vez disso, vamos reinvestir cada centavo em centenas de novos projetos de transporte", prometeu.



Esta linha HS2 é a segunda linha de alta velocidade no Reino Unido, depois da que atravessa o Canal da Mancha, conectando Londres ao sudeste da Inglaterra e ao norte da França.



O projeto tinha um orçamento de 37,5 bilhões de libras (45,5 bilhões de dólares, ou 233,4 bilhões na cotação do dia), mas seu custo real disparou para 100 bilhões de libras (121,5 bilhões de dólares, ou 513 bilhões de reais na cotação do dia), em um momento de grande dificuldade para os cofres públicos britânicos, devido à forte inflação.



"O que as pessoas esperam de mim é que leve o tempo necessário para examinar corretamente o projeto e garantir que tomamos a decisão certa a longo prazo", disse Sunak à BBC na terça-feira (3).



Alguns jornais britânicos anunciaram na terça-feira que a decisão de não construir o trecho entre as cidades de Birmingham e Manchester já havia sido tomada, embora Sunak não tenha mencionado em seu discurso de que parte do projeto se trata.



A nova linha HS2 já foi reduzida, em seu trecho para o leste, até a cidade de Nottingham, descartado em 2021.