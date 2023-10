Países da UE alcançam acordo sobre reforma do pacto migratório

436

Os países da União Europeia (UE) alcançaram nesta quarta-feira (4) um acordo fundamental para avançar na reforma do Pacto de Migração e Asilo, anunciou a presidência do Conselho da UE, exercida pela Espanha.



Em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), a presidência espanhola do Congresso anunciou que "os embaixadores da UE chegaram a um acordo sobre a regulamentação que abordará as situações de crises e força maior, no âmbito da migração e do asilo".



O acordo rompe, assim, com uma virtual paralisia das negociações que se arrastaram durante três anos.



Esta reforma do pacto migratório inclui uma proposta para estender o período de detenção dos migrantes em situação irregular e acelerar as avaliações dos pedidos de asilo. Também propõe fazer com que os países do bloco compartilhem a responsabilidade pela recepção dos migrantes, ou pela cobertura dos custos.



Com o acordo alcançado em Bruxelas pelos representantes permanentes dos países do bloco, a questão poderá ser apresentada na cúpula europeia marcada para sexta-feira, em Granada, na Espanha.



O texto deverá, por fim, ser negociado com os legisladores do Parlamento Europeu.