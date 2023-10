Lista dos vencedores do Nobel de Química na última década

436

Lista dos vencedores da última década do Prêmio Nobel de Química:



2023: Moungi Bawendi (França), Louis Brus (Estados Unidos) e Alexei Ekimov (Rússia), pela descoberta e síntese dos pontos quânticos, um tipo de nanopartícula.



2022: Carloyn Bertozzi (Estados Unidos), Barry Sharpless (Estados Unidos), Morten Meldal (Dinamarca), pelo desenvolvimento da "química click e química bioortogonal".



- 2021: Benjamin List (Alemanha) e David MacMillan Unidos), pelo "desenvolvimento da organocatálise assimétrica", uma ferramenta de construção de moléculas que tornou a Química mais "verde" e melhorou a pesquisa farmacêutica.



- 2020: Emmanuelle Charpentier (França) e Jennifer Doudna (EUA), por suas pesquisas sobre "tesouras moleculares", um avanço "revolucionário" para modificar genes humanos e, de alguma forma, reescrever o DNA, que pode ajudar a desenvolver novas terapias contra o câncer e tornar realidade o sonho de curar doenças hereditárias.



- 2019: John Goodenough (Estados Unidos), Stanley Whittingham (Grã-Bretanha) e Akira Yoshino (Japão), pela invenção das baterias de lítio, presentes em inúmeras tecnologias usadas do dia a dia.



- 2018: Frances H. Arnold, George P. Smith (Estados Unidos) e Gregory P. Winter (Reino Unido), por seus trabalhos que aplicam os mecanismos da evolução para criar novas e melhores proteínas em laboratório.



- 2017: Jacques Dubochet (Suíça), Joachim Frank (EUA) e Richard Henderson (Reino Unido), por terem desenvolvido a criomicroscopia eletrônica, um método revolucionário de observação das moléculas em 3D.



- 2016: Jean-Pierre Sauvage (França), Fraser Stoddart (Reino Unido) e Bernard Feringa (Holanda), pais das minúsculas "máquinas moleculares" que prenunciam os nanorrobôs do futuro.



- 2015: Tomas Lindahl (Suécia), Paul Modrich (EUA) e Aziz Sancar por seus trabalhos sobre o mecanismo de reparo do DNA, que pode levar a novos tratamentos de câncer.



- 2014: Eric Betzig, William Moerner (EUA) e Stefan Hell (Alemanha), pelo desenvolvimento de microscopia fluorescente de alta resolução.