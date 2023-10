Trio vence Nobel de Química por pesquisas sobre pontos quânticos

436

O francês Moungi Bawendi, o americano Louis Brus e o russo Alexei Ekimov foram anunciados nesta quarta-feira (4) como os vencedores do Prêmio Nobel de Química em 2023 por suas pesquisas sobre as nanopartículas.



Os nomes dos cientistas vazaram para a imprensa sueca alguns minutos antes do anúncio. Eles foram premiados pela "descoberta e síntese dos pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que seu tamanho determina suas propriedades", segundo o júri.



"As partículas, chamadas pontos quânticos, são de grande importância na nanotecnologia", acrescentou o júri em um comunicado.



"Estes componentes de nanotecnologia, os menores, agora espalham sua luz a partir de aparelhos de televisão e lâmpadas LED, e também podem orientar os cirurgiões quando precisam remover um tumor, entre muitas outras coisas", destacou o Comitê Nobel.



Bawendi afirmou que estava "surpreso" com a notícia e que não soube do vazamento dos nomes.



O vazamento do nome de um vencedor do Nobel é algo raro, e a Academia Sueca se esforça para que os debates aconteçam em sigilo.



"É algo muito infeliz. Lamentamos profundamente o ocorrido", declarou o secretário-geral da Academia Real Sueca de Ciências, Hans Ellegren.



Bawendi, de 62 anos, nascido em Paris, é professor no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. Brus, de 80, é professor na Universidade de Columbia, em Nova York, e Alexei Ekimov, de 78, nascido na Rússia, trabalha na Nanocrystals Technology, também nos Estados Unidos.



Os três cientistas dividirão o prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (1 milhão de dólares, 5 milhões de reais), que será entregue pelo rei Carl XVI Gustaf da Suécia em Estocolmo em 10 de dezembro, data da morte em 1896 do cientista Alfred Nobel, que expressou o desejo de criação do prêmio em seu testamento.



O Nobel de Química foi o terceiro anunciado na temporada, depois dos prêmios de Medicina e Física.



Na quinta-feira, será anunciado o vencedor de Literatura e, na sexta-feira, o Nobel da Paz. Na próxima segunda-feira (9), o prêmio de Economia encerra a temporada.