Parlamento do Canadá elege seu primeiro presidente negro

O Parlamento do Canadá escolheu, nesta terça-feira (3), Greg Fergus como seu primeiro presidente negro após a renúncia de seu antecessor por homenagear um ucraniano que lutou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial.



Fergus, deputado liberal, disse que a Câmara dos Comuns será o espaço onde "vão acontecer os debates difíceis" e instou os legisladores a se tratarem "com respeito".



"Não pode haver diálogo a menos que haja um entendimento mútuo de respeito", acrescentou.



Como presidente da Câmara, sua função é presidir os debates legislativos e fazer cumprir o regimento parlamentar, ao mesmo tempo em que se mantém imparcial, votando apenas para desfazer os empates.



Seguindo a tradição, o primeiro-ministro Justin Trudeau e o líder da oposição, Pierre Poilievre, "arrastaram" Fergus pelos braços até a Câmara dos Comuns.



Trudeau o parabenizou por ser a primeira pessoa negra a ocupar a presidência da Câmara: "Isto deveria ser inspirador para todos os canadenses, especialmente para as gerações mais jovens que querem se dedicar à política."



Eleito deputado pela primeira vez em 2015, Fergus fundou o caucus parlamentar negro. Também foi secretário parlamentar de Trudeau.



Seu novo papel como presidente deve começar por "restabelecer a honra desta Câmara", disse Jagmeet Singh, líder dos Novos Democratas.



Durante uma visita recente do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, ao Parlamento, o ex-presidente da Câmara, Anthony Rota, saudou como um herói um imigrante ucraniano de seu distrito eleitoral, o que provocou uma grande ovação.



No entanto, Rota acabou renunciando após a revelação de que o veterano ucraniano tinha servido em uma unidade militar vinculada ao nazismo.