Wall Street fecha em queda, puxada por juros nos EUA

436

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta terça-feira (3), puxada por uma nova alta dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.



O Dow Jones registrou queda de 1,29%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,87% e o índice ampliado S&P; 500 perdeu 1,37%.



Assim como em dias anteriores, o mercado de títulos impôs o ritmo do mercado, que viu subir os rendimentos dos títulos do Tesouro a dez anos para 4,80%, um máximo em 16 anos.



Os juros para os papéis a 30 anos também alcançaram um máximo desde setembro de 2007, assim como os títulos a cinco anos.



Este novo salto dos juros se explica pela publicação do relatório conhecido como "JOLTS" sobre a movimentação do mercado de trabalho em agosto, que registrou aumento das ofertas de emprego (+7,8% em relação a julho), um dado que atesta a solidez da economia americana.



"O Fed não tomará uma decisão de política monetária com base neste informe, mas o risco de um novo aumento das taxas (básicas de juros) existe", resumiu em nota Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.