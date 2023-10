Em crise, Ajax anuncia retorno de Louis van Gaal como assessor

436

O ex-treinador da seleção da Holanda Louis van Gaal voltará ao Ajax para trabalhar como assessor, anunciou nesta terça-feira (3) o clube, que vive sua pior temporada há décadas.



"Gostaria de ajudar o Ajax. Passo grande parte do tempo em Portugal e isso combina bem com o papel de assessor externo", declarou Van Gaal, citado em comunicado do clube.



Outrora gigante do futebol europeu, o Ajax vive atualmente uma de suas crises mais profundas em 123 anos de história, ocupando a 15ª posição no Campeonato Holandês.



Este é o pior início de temporada da equipe desde a temporada quando a lenda Johan Cruyff tinha acabado de chegar ao time B do clube.



Na semana passada, o Ajax foi goleado por 4 a 0 pelo rival Feyenoord, em um clássico que teve que ser terminado a portas fechadas após torcedores do time de Amsterdã atirarem fogos de artifício no gramado.



Louis van Gaal conquistou no Ajax a Liga dos Campeões de 1995.