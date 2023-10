Ucrânia autoriza flutuação controlada de sua moeda para reforçar economia

436

Para fortalecer sua economia, o banco central da Ucrânia autorizou a flutuação controlada da moeda grívnia a partir desta terça-feira (03), de maneira que as restrições pela ofensiva russa iniciada em 2022 serão aliviadas.



"O Banco Nacional da Ucrânia implementará uma flexibilidade controlada da taxa de câmbio, o que fortalecerá a estabilidade do mercado cambial e da economia", afirmou a instituição em um comunicado nesta terça-feira.



O banco central, que sinalizava há meses que relaxaria o controle, afirmou que chegou a hora de agir, dada a desaceleração da inflação, e que as reservas internacionais estavam "suficientemente altas por muito tempo".



A partir de agora, a taxa de câmbio oficial deixará de ser fixada unilateralmente pelo banco central - como tem acontecido desde fevereiro de 2022 - e passará a ser estabelecida em função das transações no mercado cambial interbancário, revelou a instituição, que ainda irá "limitar consideravelmente as flutuações" da grívnia.



Esta decisão é inserida na política de liberalização monetária gradual da instituição, para apoiar a economia ucraniana, que no ano passado teve um colapso de 29,1% devido à invasão russa.



No início da guerra, a moeda nacional era negociada a cerca de 29 grívnias por US$ 1 (R$ 5,29, na cotação de fevereiro de 2022), mas foi desvalorizada em julho de 2022 para 36 por dólar (R$ 5,31).