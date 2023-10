Durant, LeBron e Curry estão prontos para reeditar 'Dream Team' nos Jogos de Paris

436

Os superastros da NBA Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry manifestaram, nesta segunda-feira (2), interesse em representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, para reeditar o Dream Team e buscar a quinta medalha de ouro consecutiva do basquete americano.



"Vou jogar nas Olimpíadas do ano que vem", disse à imprensa Durant (Phoenix Suns), que, na capital francesa, pode se transformar no primeiro americano a conquistar quatro ouros olímpicos no basquete.



LeBron James, líder histórico de pontos anotados na NBA, superastro do Los Angeles Lakers e medalhista de ouro em 2008 e 2012, foi mais discreto e sucinto, ao dizer simplesmente: "Sim, tenho interesse. Veremos o que acontece."



No entanto, outros jogadores afirmaram que LeBron, quatro vezes campeão da NBA e que completa 39 anos em dezembro, tem desempenhado papel crucial nos bastidores para reunir os melhores jogadores possíveis para formar a equipe olímpica de 2024.



"Eu adoraria", disse Paul George, do Los Angeles Clippers. "Sei que Bron está à frente da criação de uma grande seleção. Mas isso depende, em primeiro lugar, de como vai estar o meu corpo, de como vai estar a minha saúde, para terminar a temporada."



"Tudo depende de quão bem vamos nos sair e de quão longe vamos chegar nesta temporada. Isso vai influenciar muito em minha decisão de ir jogar na França."



- Curry 'definitivamente sim' -



LeBron conhece bem o impacto que uma temporada regular de seis meses da NBA e de mais dois de playoffs pode ter sobre os jogadores e seus corpos, inclusive antes da dura tarefa de se preparar e disputar o ouro olímpico. Mas James minimizou a importância do fator desgaste.



"Desgaste físico? Vamos ver como eu me sinto ao final da temporada", disse. "Dos jogadores que temos aqui e que me vêm à cabeça que poderiam preencher essa lista, não acho que isso represente muito desgaste físico [...] Eu não precisaria fazer muito. Fazer alguns rebotes, passes, defender um pouco, bloquear alguns arremessos, sabe? Mas vamos ver. Veremos o que acontece."



O ala-pivô do Lakers, Anthony Davis, que figura como um nome-chave no plantel dos Estados Unidos, assinalou que já havia dito a LeBron: "se me perguntarem, estou dentro."



Stephen Curry, armador do Golden State Warriors e líder histórico em cestas de três pontos na NBA, venceu quatro títulos da NBA, mas nunca pendurou uma medalha de ouro olímpica no pescoço, e também quer ter essa oportunidade em Paris.



"Falei com algumas pessoas sobre a oportunidade e, definitivamente, se tudo seguir como está, quero jogar", afirmou Curry. "É a única coisa que ainda não fiz. Também entendo a oportunidade que a equipe dos EUA tem de se reafirmar como dominante no mundo e esse tipo de coisa", acrescentou.



"Assim que definitivamente sim, quero estar lá e fazer parte da equipe, e espero que as coisas se alinhem dessa maneira e estejamos todos prontos", disse Curry.



Nesta segunda, também indicaram interesse em participar da equipe olímpica dos Estados Unidos em 2024 Bam Adebayo (Miami Heat), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Bradley Beal (Phoenix Suns), Devin Booker (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks) e Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).