Ex-diplomata mexicano acusado de crimes sexuais é detido em Israel

436

O escritor e ex-diplomata mexicano, Andrés Roemer, acusado de crimes sexuais por várias mulheres, foi capturado nesta segunda-feira (2) em Israel, informou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.



"Essa pessoa foi detida em Israel e será extraditada" ao México, disse o presidente mexicano em sua coletiva de imprensa diária, sem oferecer mais detalhes.



O México solicitou à Israel sua extradição em junho de 2021.



As acusações contra Roemer - que somam cerca de 60, segundo o grupo feminista Jornalistas Unidas Mexicanas (PUM, na sigla em espanhol) - começaram em fevereiro de 2021, quando a bailarina Itzel Schnaas o denunciou de agressão sexual.



Na época, o intelectual negou "categoricamente" no Twitter a primeira acusação, mas se afastou das redes sociais na medida em que as denúncias contra ele aumentavam.



De acordo com as acusações, o ex-diplomata costumava reuni-las em sua casa ou escritório alegando motivos de trabalho, e depois realizava toques inapropriados nelas.



Roemer, de 60 anos, foi cônsul do México em San Francisco, nos Estados Unidos.



Também fazia trabalhos filantrópicas e serviu como embaixador da boa vontade na Unesco, organização que rompeu relações com ele depois que as acusações de agressão sexual se tornaram públicas.



Além disso, López Obrador aproveitou a ocasião para pedir a Israel que extradite o ex-chefe policial Tomás Zerón, que é procurado pelo desaparecimento dos 43 estudantes de magistério de Ayotzinapa em 2014. "Esperamos que as autoridades de Israel ajudem", assinalou López Obrador.



Zerón foi encontrado nesse país em 2020, com o qual o México não tem tratado de extradição.



O ex-funcionário foi um dos principais encarregados de investigar o caso Ayotzinapa, e é acusado de manipular a investigação e de sequestrar e torturar testemunhas.



X