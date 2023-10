Thiago Scuro é promovido a novo homem forte da diretoria do Monaco

436

O brasileiro Thiago Scuro, diretor de futebol do Monaco desde o início do verão europeu, foi promovido nesta segunda-feira (2) como o novo diretor-geral do clube do Principado.



Assim, Scuro, de 41 anos e ex-diretor-executivo do Red Bull Bragantino, passa a ser o novo homem forte do Monaco, atual líder do Campeonato Francês.



O estafe do dirigente brasileiro, que agora está sob responsabilidade direta do presidente do clube, o magnata russo Dmitry Rybolovlev, inclui o mexicano Carlos Aviña, diretor técnico, e a russa Olga Dementeva, vice-diretora geral.



Além disso, o processo de reestruturação do organograma do Monaco foi completado com as saídas do ex-diretor esportivo Paul Mitchell e do ex-diretor geral Ben Lambrecht.