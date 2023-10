436

A Casa Branca afirmou, nesta segunda-feira (2), que o presidente russo, Vladimir Putin, "está equivocado" se acredita que resistirá mais do que a coalizão ocidental que apoia a Ucrânia, depois de ter sido invadida pelas tropas russas.



"Se Putin pensa que pode sobreviver a nós, ele está equivocado", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em coletiva de imprensa.



A Rússia garantiu, nesta segunda-feira, que "o cansaço" do apoio à Ucrânia crescerá entre os diferentes países.



O Kremlin fez esta afirmação depois que um acordo provisório, alcançado pelo Congresso dos EUA para evitar uma paralisação do governo, deixou de fora o financiamento para ajuda militar e humanitária à Ucrânia.